Токеноміка Umbrella Network (UMB) Дізнайтеся ключову інформацію про Umbrella Network (UMB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Umbrella Network (UMB) Umbrella Network - це автономний, масштабований та економічно ефективний оракул для спільнот DeFi та блокчейн. Офіційний вебсайт: https://www.umb.network/ Whitepaper: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 Купити UMB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Umbrella Network (UMB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Umbrella Network (UMB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 551,94K $ 551,94K $ 551,94K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 292,96M $ 292,96M $ 292,96M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Історичний мінімум: $ 0,001528968143300195 $ 0,001528968143300195 $ 0,001528968143300195 Поточна ціна: $ 0,001884 $ 0,001884 $ 0,001884 Дізнайтеся більше про ціну Umbrella Network (UMB)

Токеноміка Umbrella Network (UMB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Umbrella Network (UMB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UMB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UMB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UMB, досліджуйте ціну токена UMB в реальному часі!

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