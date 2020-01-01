Токеноміка UMA (UMA) Дізнайтеся ключову інформацію про UMA (UMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UMA (UMA) Universal Market Access (UMA) is a protocol for the development, issuance, and settlement of derivatives for any underlying asset built on the Ethereum blockchain. A user can generate and create smart-contract governed meta-tokens based off of a derivative, and then take a position long or short of that asset without needing to hold the underlying asset. Офіційний вебсайт: https://umaproject.org/ Whitepaper: https://github.com/UMAprotocol/whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x04Fa0d235C4abf4BcF4787aF4CF447DE572eF828 Купити UMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UMA (UMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UMA (UMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 93,51M $ 93,51M $ 93,51M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 88,10M $ 88,10M $ 88,10M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 43,226 $ 43,226 $ 43,226 Історичний мінімум: $ 0,8985981014222436 $ 0,8985981014222436 $ 0,8985981014222436 Поточна ціна: $ 1,0614 $ 1,0614 $ 1,0614 Дізнайтеся більше про ціну UMA (UMA)

Токеноміка UMA (UMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UMA (UMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UMA, досліджуйте ціну токена UMA в реальному часі!

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