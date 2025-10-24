Що таке Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo надає кожному можливість контролювати свої медичні дані за допомогою децентралізованої платформи. Наш «розумний гаманець пацієнта», створений на базі субмережі рівня 1 Avalanche, безпечно зберігає медичну історію та дозволяє анонімно монетизувати дані для досліджень. Ми також надаємо пацієнтам у всьому світі можливість користуватися діагностикою та аналітикою на основі штучного інтелекту.

Прогноз ціни Ulalo HealthPassport (USD)

Скільки коштуватиме Ulalo HealthPassport (ULA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ulalo HealthPassport (ULA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ulalo HealthPassport.

Перегляньте прогноз ціни Ulalo HealthPassport вже зараз!

Токеноміка Ulalo HealthPassport (ULA)

Розуміння токеноміки Ulalo HealthPassport (ULA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ULA зараз!

Як купити Ulalo HealthPassport (ULA)

Ресурс Ulalo HealthPassport

Щоб дізнатися більше про Ulalo HealthPassport, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Ulalo HealthPassport Скільки сьогодні коштує Ulalo HealthPassport (ULA)? Актуальна ціна ULA у USD становить 0.003076 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна ULA до USD? $ 0.003076 . Перегляньте Поточна ціна ULA до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Ulalo HealthPassport? Ринкова капіталізація ULA — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція ULA? Циркуляційна пропозиція ULA — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) ULA? ULA досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ULA? Історична мінімальна ціна ULA становила -- USD . Який обсяг торгівлі ULA? Актуальний обсяг торгівлі ULA за 24 години — $ 91.94K USD . Чи підніметься ціна ULA цього року? ULA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ULA для поглибленого аналізу.

