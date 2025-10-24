Актуальна ціна Ulalo HealthPassport сьогодні становить 0.003076 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ULA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ULA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ulalo HealthPassport сьогодні становить 0.003076 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ULA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ULA на MEXC вже зараз.

Логотип Ulalo HealthPassport

Курс Ulalo HealthPassport (ULA)

Актуальна ціна 1 ULA до USD:

$0.003076$0.003076
+0.98%1D
USD
Графік ціни Ulalo HealthPassport (ULA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:31:19 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ulalo HealthPassport (ULA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.003009$ 0.003009
Мін. за 24 год
$ 0.00309$ 0.00309
Макс. за 24 год

$ 0.003009$ 0.003009

$ 0.00309$ 0.00309

+0.16%

+0.98%

-1.48%

-1.48%

Актуальна ціна Ulalo HealthPassport (ULA) становить $ 0.003076. За останні 24 години ULA торгувався між мінімумом у $ 0.003009 і максимумом у $ 0.00309, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ULA становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ULA змінився на +0.16% за останню годину, +0.98% за 24 години та на -1.48% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ulalo HealthPassport (ULA)

----

$ 91.94K
$ 91.94K$ 91.94K

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

AVAX_CCHAIN

Поточна ринкова капіталізація Ulalo HealthPassport — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 91.94K. Циркуляційна пропозиція ULA — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3.08M.

Історія ціни Ulalo HealthPassport (ULA) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Ulalo HealthPassport за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00002985+0.98%
30 днів$ -0.000382-11.05%
60 днів$ -0.000733-19.25%
90 днів$ -0.002924-48.74%
Зміна ціни Ulalo HealthPassport сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ULA на $ +0.00002985 (+0.98%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Ulalo HealthPassport за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.000382 (-11.05%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Ulalo HealthPassport за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ULA змінився на $ -0.000733 (-19.25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Ulalo HealthPassport за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.002924 (-48.74%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Ulalo HealthPassport (ULA)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Ulalo HealthPassport зараз.

Що таке Ulalo HealthPassport (ULA)

Ulalo надає кожному можливість контролювати свої медичні дані за допомогою децентралізованої платформи. Наш «розумний гаманець пацієнта», створений на базі субмережі рівня 1 Avalanche, безпечно зберігає медичну історію та дозволяє анонімно монетизувати дані для досліджень. Ми також надаємо пацієнтам у всьому світі можливість користуватися діагностикою та аналітикою на основі штучного інтелекту.

Проєкт Ulalo HealthPassport доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Ulalo HealthPassport. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ULA, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Ulalo HealthPassport у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Ulalo HealthPassport безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Ulalo HealthPassport (USD)

Скільки коштуватиме Ulalo HealthPassport (ULA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ulalo HealthPassport (ULA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ulalo HealthPassport.

Перегляньте прогноз ціни Ulalo HealthPassport вже зараз!

Токеноміка Ulalo HealthPassport (ULA)

Розуміння токеноміки Ulalo HealthPassport (ULA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ULA зараз!

Як купити Ulalo HealthPassport (ULA)

Шукаєте як купити Ulalo HealthPassport? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Ulalo HealthPassport на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ULA до місцевих валют

1 Ulalo HealthPassport (ULA) до VND
80.94494
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до AUD
A$0.00470628
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до GBP
0.002307
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до EUR
0.00264536
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до USD
$0.003076
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MYR
RM0.01298072
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TRY
0.1293458
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до JPY
¥0.467552
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ARS
ARS$4.56376892
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до RUB
0.25041716
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до INR
0.269919
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до IDR
Rp51.26664616
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до PHP
0.18028436
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до EGP
￡E.0.14638684
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BRL
R$0.01654888
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до CAD
C$0.0043064
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BDT
0.3758872
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до NGN
4.4904986
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до COP
$12.015625
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ZAR
R.0.05330708
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до UAH
0.12854604
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TZS
T.Sh.7.65173456
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до VES
Bs0.652112
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до CLP
$2.909896
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до PKR
Rs0.86841632
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до KZT
1.65107376
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до THB
฿0.10083128
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TWD
NT$0.0947408
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до AED
د.إ0.01128892
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до CHF
Fr0.00243004
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до HKD
HK$0.02390052
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до AMD
֏1.17358628
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MAD
.د.م0.02839148
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MXN
$0.0565984
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SAR
ريال0.011535
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ETB
Br0.46450676
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до KES
KSh0.39637336
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до JOD
د.أ0.002180884
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до PLN
0.01119664
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до RON
лв0.01344212
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SEK
kr0.02888364
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BGN
лв0.00516768
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до HUF
Ft1.03393588
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до CZK
0.06441144
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до KWD
د.ك0.000941256
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ILS
0.01012004
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BOB
Bs0.02119364
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до AZN
0.0052292
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TJS
SM0.02839148
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до GEL
0.00833596
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до AOA
Kz2.81426316
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BHD
.د.ب0.001156576
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BMD
$0.003076
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до DKK
kr0.01977868
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до HNL
L0.08056044
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MUR
0.14001952
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до NAD
$0.05327632
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до NOK
kr0.03069848
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до NZD
$0.00532148
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до PAB
B/.0.003076
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до PGK
K0.01294996
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до QAR
ر.ق0.01116588
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до RSD
дин.0.31046068
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до UZS
soʻm37.06023244
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ALL
L0.2559232
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ANG
ƒ0.00550604
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до AWG
ƒ0.0055368
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BBD
$0.006152
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BAM
KM0.00516768
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BIF
Fr9.046516
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BND
$0.00396804
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BSD
$0.003076
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до JMD
$0.4923138
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до KHR
12.35340056
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до KMF
Fr1.304224
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до LAK
66.86956388
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до LKR
රු0.93098216
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MDL
L0.05204592
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MGA
Ar13.73212528
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MOP
P0.02454648
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MVR
0.0470628
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MWK
MK5.3217876
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до MZN
MT0.19658716
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до NPR
रु0.43116292
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до PYG
21.661192
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до RWF
Fr4.457124
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SBD
$0.02528472
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SCR
0.04247956
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SRD
$0.12208644
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SVC
$0.02682272
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до SZL
L0.05324556
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TMT
m0.010766
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TND
د.ت0.00901268
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до TTD
$0.02079376
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до UGX
Sh10.716784
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до XAF
Fr1.734864
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до XCD
$0.0083052
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до XOF
Fr1.734864
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до XPF
Fr0.313752
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BWP
P0.04112612
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до BZD
$0.006152
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до CVE
$0.2919124
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до DJF
Fr0.544452
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до DOP
$0.19587968
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до DZD
د.ج0.40135648
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до FJD
$0.00704404
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до GNF
Fr26.51512
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до GTQ
Q0.02350064
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до GYD
$0.64174588
1 Ulalo HealthPassport (ULA) до ISK
kr0.375272

Ресурс Ulalo HealthPassport

Щоб дізнатися більше про Ulalo HealthPassport, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтUlalo HealthPassport
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Ulalo HealthPassport

Скільки сьогодні коштує Ulalo HealthPassport (ULA)?
Актуальна ціна ULA у USD становить 0.003076 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ULA до USD?
Поточна ціна ULA до USD — $ 0.003076. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ulalo HealthPassport?
Ринкова капіталізація ULA — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ULA?
Циркуляційна пропозиція ULA — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ULA?
ULA досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ULA?
Історична мінімальна ціна ULA становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ULA?
Актуальний обсяг торгівлі ULA за 24 години — $ 91.94K USD.
Чи підніметься ціна ULA цього року?
ULA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ULA для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:31:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ulalo HealthPassport (ULA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

