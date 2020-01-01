Токеноміка UFO Gaming (UFO) Дізнайтеся ключову інформацію про UFO Gaming (UFO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UFO Gaming (UFO) UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. Офіційний вебсайт: https://www.ufogaming.io/ Whitepaper: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U Купити UFO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UFO Gaming (UFO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UFO Gaming (UFO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,55M $ 5,55M $ 5,55M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 25,76T $ 25,76T $ 25,76T FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,000056191 $ 0,000056191 $ 0,000056191 Історичний мінімум: $ 0,000000186444669851 $ 0,000000186444669851 $ 0,000000186444669851 Поточна ціна: $ 0,0000002156 $ 0,0000002156 $ 0,0000002156 Дізнайтеся більше про ціну UFO Gaming (UFO)

Токеноміка UFO Gaming (UFO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UFO Gaming (UFO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UFO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UFO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UFO, досліджуйте ціну токена UFO в реальному часі!

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