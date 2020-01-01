Токеноміка Unicorn Fart Dust (UFD) Дізнайтеся ключову інформацію про Unicorn Fart Dust (UFD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Unicorn Fart Dust (UFD) Unicorn Fart Dust — мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://unicornfartdust.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Купити UFD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Unicorn Fart Dust (UFD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Unicorn Fart Dust (UFD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,60M $ 19,60M $ 19,60M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,60M $ 19,60M $ 19,60M Історичний максимум: $ 0,43094 $ 0,43094 $ 0,43094 Історичний мінімум: $ 0,013946593965305528 $ 0,013946593965305528 $ 0,013946593965305528 Поточна ціна: $ 0,0196 $ 0,0196 $ 0,0196 Дізнайтеся більше про ціну Unicorn Fart Dust (UFD)

Токеноміка Unicorn Fart Dust (UFD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Unicorn Fart Dust (UFD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UFD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UFD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UFD, досліджуйте ціну токена UFD в реальному часі!

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