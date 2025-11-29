U-topia ─ децентралізована медіа-компанія з фінансовими інструментами для всіх вікових категорій, яка переносить всесвітньо відому інтелектуальну власність у Web3, щоб прискорити залучення користувачів у всіх мережах. Ми винагороджуємо за участь у медіа-продуктах за допомогою нашого гаманця Chain Abstraction, усуваючи обмеження, пов'язані з наявністю певної криптовалюти у вашому гаманці, і надаючи більше винагород за допомогою наших інструментів Account Abstraction. Будь-яка ненативна криптовалюта може отримати доступ до винагород у будь-який час.