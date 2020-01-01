Токеноміка UBXS Token (UBXS) Дізнайтеся ключову інформацію про UBXS Token (UBXS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UBXS Token (UBXS) UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Офіційний вебсайт: https://bixos.io/ Whitepaper: https://docs.bixos.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Купити UBXS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UBXS Token (UBXS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UBXS Token (UBXS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,25M $ 1,25M $ 1,25M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 57,16M $ 57,16M $ 57,16M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,65467 $ 0,65467 $ 0,65467 Історичний мінімум: $ 0,009392121359881727 $ 0,009392121359881727 $ 0,009392121359881727 Поточна ціна: $ 0,02195 $ 0,02195 $ 0,02195 Дізнайтеся більше про ціну UBXS Token (UBXS)

Токеноміка UBXS Token (UBXS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UBXS Token (UBXS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UBXS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UBXS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UBXS, досліджуйте ціну токена UBXS в реальному часі!

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