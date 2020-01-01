Токеноміка UBU (UBU) Дізнайтеся ключову інформацію про UBU (UBU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація UBU (UBU) Перший в Африці Метавсесвіт, Africarare — це майбутнє змішаної реальності на основі штучного інтелекту зі сміливим наміром надавати послуги понад мільярду людей і долати бар’єри. Зосереджуючись на Африці та спільнотах у всьому світі, Africarare прагне створити інклюзивну платформу, яка дає змогу окремим особам, брендам і спільнотам розкрити свій потенціал. Africarare забезпечує захопливий інтерактивний досвід, який долає географічні кордони за допомогою поєднання штучного інтелекту і технології змішаної реальності. Платформа дозволяє користувачам підключатися, співпрацювати та досліджувати нові можливості в динамічному цифровому середовищі. Офіційний вебсайт: https://www.playubu.ai/ Whitepaper: https://litepaper.africarare.io/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x78445485A8d5b3BE765e3027bc336e3c272a23c9 Купити UBU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни UBU (UBU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена UBU (UBU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 17,07M $ 17,07M $ 17,07M Історичний максимум: $ 0,14084 $ 0,14084 $ 0,14084 Історичний мінімум: $ 0,016814719768017482 $ 0,016814719768017482 $ 0,016814719768017482 Поточна ціна: $ 0,01707 $ 0,01707 $ 0,01707 Дізнайтеся більше про ціну UBU (UBU)

Токеноміка UBU (UBU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки UBU (UBU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UBU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UBU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UBU, досліджуйте ціну токена UBU в реальному часі!

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