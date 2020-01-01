Токеноміка Silent Notary (UBSN) Дізнайтеся ключову інформацію про Silent Notary (UBSN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Silent Notary (UBSN) Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Офіційний вебсайт: https://silentnotary.com/ Whitepaper: https://silentnotary.com/wp.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Купити UBSN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Silent Notary (UBSN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Silent Notary (UBSN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 186,46B $ 186,46B $ 186,46B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 611,41K $ 611,41K $ 611,41K Історичний максимум: $ 0,000402 $ 0,000402 $ 0,000402 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,000003279 $ 0,000003279 $ 0,000003279 Дізнайтеся більше про ціну Silent Notary (UBSN)

Токеноміка Silent Notary (UBSN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Silent Notary (UBSN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UBSN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UBSN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UBSN, досліджуйте ціну токена UBSN в реальному часі!

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