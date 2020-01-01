Токеноміка U2U Network (U2U)
Інформація U2U Network (U2U)
U2U Network — це модульний блокчейн рівня 1, розроблений для екосистеми децентралізованої мережі фізичної інфраструктури (DePIN). Працюючи на основі технології підмереж та за підтримки Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive та інших, U2U вирішує проблеми масштабування за допомогою незалежних підмереж, які керують власними даними, зберігаючи при цьому достовірні записи в основній мережі. На відміну від Peaq Network та IoTex, підмережі U2U налаштовані для таких секторів DePIN, як IoT, бездротові мережі, обчислення на графічних процесорах та децентралізоване зберігання даних. Маючи понад 80 dApps, понад 1 мільйон користувачів та понад 100 000 активних користувачів щодня, U2U демонструє масштабованість, адаптивність та лідерство в інноваціях інфраструктури DePIN.
Токеноміка та аналіз ціни U2U Network (U2U)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена U2U Network (U2U), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка U2U Network (U2U): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки U2U Network (U2U) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів U2U, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів U2U, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни U2U Network (U2U)
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 U2U = 0,008442 USD