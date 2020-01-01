Токеноміка U2U Network (U2U) Дізнайтеся ключову інформацію про U2U Network (U2U), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація U2U Network (U2U) U2U Network — це модульний блокчейн рівня 1, розроблений для екосистеми децентралізованої мережі фізичної інфраструктури (DePIN). Працюючи на основі технології підмереж та за підтримки Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive та інших, U2U вирішує проблеми масштабування за допомогою незалежних підмереж, які керують власними даними, зберігаючи при цьому достовірні записи в основній мережі. На відміну від Peaq Network та IoTex, підмережі U2U налаштовані для таких секторів DePIN, як IoT, бездротові мережі, обчислення на графічних процесорах та децентралізоване зберігання даних. Маючи понад 80 dApps, понад 1 мільйон користувачів та понад 100 000 активних користувачів щодня, U2U демонструє масштабованість, адаптивність та лідерство в інноваціях інфраструктури DePIN. Офіційний вебсайт: https://u2u.xyz/ Whitepaper: https://docs.u2u.xyz/u2u-whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://u2uscan.xyz/ Купити U2U зараз!

Токеноміка та аналіз ціни U2U Network (U2U) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена U2U Network (U2U), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,88M $ 12,88M $ 12,88M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,53B $ 1,53B $ 1,53B FDV (повністю розведена вартість): $ 84,42M $ 84,42M $ 84,42M Історичний максимум: $ 0,032 $ 0,032 $ 0,032 Історичний мінімум: $ 0,003663940949886323 $ 0,003663940949886323 $ 0,003663940949886323 Поточна ціна: $ 0,008442 $ 0,008442 $ 0,008442 Дізнайтеся більше про ціну U2U Network (U2U)

Токеноміка U2U Network (U2U): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки U2U Network (U2U) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів U2U, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів U2U, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку U2U, досліджуйте ціну токена U2U в реальному часі!

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