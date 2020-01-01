Токеноміка Bounty Temple (TYT) Дізнайтеся ключову інформацію про Bounty Temple (TYT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bounty Temple (TYT) Bounty Temple – перша зі 100 ігор P2E-Evolution, які будуть запущені на платформі Orasis. Гра також використовуватиме казуальну концепцію, де кожен зможе насолодитися грою без особливих зусиль. Модель, що використовується у цій грі, також вирішить проблеми стійкості існуючих типів ігор P2E (грати, щоб заробляти). Команда проєкту розробила унікальний власний алгоритм ШІ, який забезпечить стабільність токенів, також їхній продукт розроблений, щоб подолати ведмежий ринок. Офіційний вебсайт: https://bountytemple.com/ Whitepaper: https://bountytemple.gitbook.io/whitepaper-v1 Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xE5cf781d9e6E92B051FFb8037a5d81981863EA82 Купити TYT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bounty Temple (TYT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bounty Temple (TYT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3 $ 3 $ 3 Історичний мінімум: $ 0,001179766675673342 $ 0,001179766675673342 $ 0,001179766675673342 Поточна ціна: $ 0,004124 $ 0,004124 $ 0,004124 Дізнайтеся більше про ціну Bounty Temple (TYT)

Токеноміка Bounty Temple (TYT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bounty Temple (TYT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TYT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TYT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TYT, досліджуйте ціну токена TYT в реальному часі!

Як купити TYT Зацікавлені в додаванні Bounty Temple (TYT) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TYT, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TYT на MEXC зараз!

Історія ціни Bounty Temple (TYT) Аналіз історії ціни TYT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TYT прямо зараз!

Прогноз ціни TYT Хочете знати, куди рухається TYT? Наша сторінка прогнозу ціни TYT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TYT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!