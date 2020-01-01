Токеноміка Bounty Temple (TYT)
Інформація Bounty Temple (TYT)
Bounty Temple – перша зі 100 ігор P2E-Evolution, які будуть запущені на платформі Orasis. Гра також використовуватиме казуальну концепцію, де кожен зможе насолодитися грою без особливих зусиль. Модель, що використовується у цій грі, також вирішить проблеми стійкості існуючих типів ігор P2E (грати, щоб заробляти). Команда проєкту розробила унікальний власний алгоритм ШІ, який забезпечить стабільність токенів, також їхній продукт розроблений, щоб подолати ведмежий ринок.
Токеноміка та аналіз ціни Bounty Temple (TYT)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bounty Temple (TYT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Bounty Temple (TYT): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Bounty Temple (TYT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів TYT, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TYT, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 TYT = 0,004124 USD