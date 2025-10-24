Актуальна ціна TXC сьогодні становить 5.331 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TXC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TXC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна TXC сьогодні становить 5.331 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TXC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TXC на MEXC вже зараз.

Курс TXC (TXC)

Актуальна ціна 1 TXC до USD:

$5,331
$5,331$5,331
+0,05%1D
USD
Графік ціни TXC (TXC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни TXC (TXC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 4,751
$ 4,751$ 4,751
Мін. за 24 год
$ 5,373
$ 5,373$ 5,373
Макс. за 24 год

$ 4,751
$ 4,751$ 4,751

$ 5,373
$ 5,373$ 5,373

--
----

--
----

0,00%

+0,05%

+35,85%

+35,85%

Актуальна ціна TXC (TXC) становить $ 5,331. За останні 24 години TXC торгувався між мінімумом у $ 4,751 і максимумом у $ 5,373, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TXC становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TXC змінився на 0,00% за останню годину, +0,05% за 24 години та на +35,85% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TXC (TXC)

--
----

$ 64,28K
$ 64,28K$ 64,28K

$ 1,88B
$ 1,88B$ 1,88B

--
----

353 396 296
353 396 296 353 396 296

TEXITCOIN

Поточна ринкова капіталізація TXC — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 64,28K. Циркуляційна пропозиція TXC — --, зі загальною пропозицією 353396296. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,88B.

Історія ціни TXC (TXC) у USD

Відстежуйте зміни ціни на TXC за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00266+0,05%
30 днів$ +3,331+166,55%
60 днів$ +3,331+166,55%
90 днів$ +3,331+166,55%
Зміна ціни TXC сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TXC на $ +0,00266 (+0,05%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни TXC за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +3,331 (+166,55%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни TXC за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TXC змінився на $ +3,331 (+166,55%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни TXC за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +3,331 (+166,55%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для TXC (TXC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни TXC зараз.

Що таке TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

Проєкт TXC доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями TXC. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TXC, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про TXC у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі TXC безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни TXC (USD)

Скільки коштуватиме TXC (TXC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TXC (TXC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TXC.

Перегляньте прогноз ціни TXC вже зараз!

Токеноміка TXC (TXC)

Розуміння токеноміки TXC (TXC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TXC зараз!

Як купити TXC (TXC)

Шукаєте як купити TXC? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати TXC на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TXC до місцевих валют

1 TXC (TXC) до VND
140 285,265
1 TXC (TXC) до AUD
A$8,15643
1 TXC (TXC) до GBP
3,99825
1 TXC (TXC) до EUR
4,58466
1 TXC (TXC) до USD
$5,331
1 TXC (TXC) до MYR
RM22,49682
1 TXC (TXC) до TRY
224,16855
1 TXC (TXC) до JPY
¥810,312
1 TXC (TXC) до ARS
ARS$7 909,44477
1 TXC (TXC) до RUB
433,99671
1 TXC (TXC) до INR
467,79525
1 TXC (TXC) до IDR
Rp88 849,96446
1 TXC (TXC) до PHP
312,44991
1 TXC (TXC) до EGP
￡E.253,70229
1 TXC (TXC) до BRL
R$28,68078
1 TXC (TXC) до CAD
C$7,4634
1 TXC (TXC) до BDT
651,4482
1 TXC (TXC) до NGN
7 782,46035
1 TXC (TXC) до COP
$20 824,21875
1 TXC (TXC) до ZAR
R.92,38623
1 TXC (TXC) до UAH
222,78249
1 TXC (TXC) до TZS
T.Sh.13 261,18236
1 TXC (TXC) до VES
Bs1 130,172
1 TXC (TXC) до CLP
$5 043,126
1 TXC (TXC) до PKR
Rs1 505,04792
1 TXC (TXC) до KZT
2 861,46756
1 TXC (TXC) до THB
฿174,75018
1 TXC (TXC) до TWD
NT$164,1948
1 TXC (TXC) до AED
د.إ19,56477
1 TXC (TXC) до CHF
Fr4,21149
1 TXC (TXC) до HKD
HK$41,42187
1 TXC (TXC) до AMD
֏2 033,93643
1 TXC (TXC) до MAD
.د.م49,20513
1 TXC (TXC) до MXN
$98,0904
1 TXC (TXC) до SAR
ريال19,99125
1 TXC (TXC) до ETB
Br805,03431
1 TXC (TXC) до KES
KSh686,95266
1 TXC (TXC) до JOD
د.أ3,779679
1 TXC (TXC) до PLN
19,40484
1 TXC (TXC) до RON
лв23,29647
1 TXC (TXC) до SEK
kr50,05809
1 TXC (TXC) до BGN
лв8,95608
1 TXC (TXC) до HUF
Ft1 791,90903
1 TXC (TXC) до CZK
111,63114
1 TXC (TXC) до KWD
د.ك1,631286
1 TXC (TXC) до ILS
17,53899
1 TXC (TXC) до BOB
Bs36,73059
1 TXC (TXC) до AZN
9,0627
1 TXC (TXC) до TJS
SM49,20513
1 TXC (TXC) до GEL
14,44701
1 TXC (TXC) до AOA
Kz4 877,38521
1 TXC (TXC) до BHD
.د.ب2,004456
1 TXC (TXC) до BMD
$5,331
1 TXC (TXC) до DKK
kr34,27833
1 TXC (TXC) до HNL
L139,61889
1 TXC (TXC) до MUR
242,66712
1 TXC (TXC) до NAD
$92,33292
1 TXC (TXC) до NOK
kr53,20338
1 TXC (TXC) до NZD
$9,22263
1 TXC (TXC) до PAB
B/.5,331
1 TXC (TXC) до PGK
K22,44351
1 TXC (TXC) до QAR
ر.ق19,35153
1 TXC (TXC) до RSD
дин.538,05783
1 TXC (TXC) до UZS
soʻm64 228,90089
1 TXC (TXC) до ALL
L443,5392
1 TXC (TXC) до ANG
ƒ9,54249
1 TXC (TXC) до AWG
ƒ9,5958
1 TXC (TXC) до BBD
$10,662
1 TXC (TXC) до BAM
KM8,95608
1 TXC (TXC) до BIF
Fr15 678,471
1 TXC (TXC) до BND
$6,87699
1 TXC (TXC) до BSD
$5,331
1 TXC (TXC) до JMD
$853,22655
1 TXC (TXC) до KHR
21 409,61586
1 TXC (TXC) до KMF
Fr2 260,344
1 TXC (TXC) до LAK
115 891,30203
1 TXC (TXC) до LKR
රු1 613,48046
1 TXC (TXC) до MDL
L90,20052
1 TXC (TXC) до MGA
Ar23 799,07668
1 TXC (TXC) до MOP
P42,54138
1 TXC (TXC) до MVR
81,5643
1 TXC (TXC) до MWK
MK9 223,1631
1 TXC (TXC) до MZN
MT340,70421
1 TXC (TXC) до NPR
रु747,24627
1 TXC (TXC) до PYG
37 540,902
1 TXC (TXC) до RWF
Fr7 724,619
1 TXC (TXC) до SBD
$43,82082
1 TXC (TXC) до SCR
73,62111
1 TXC (TXC) до SRD
$211,58739
1 TXC (TXC) до SVC
$46,48632
1 TXC (TXC) до SZL
L92,27961
1 TXC (TXC) до TMT
m18,6585
1 TXC (TXC) до TND
د.ت15,61983
1 TXC (TXC) до TTD
$36,03756
1 TXC (TXC) до UGX
Sh18 573,204
1 TXC (TXC) до XAF
Fr3 006,684
1 TXC (TXC) до XCD
$14,3937
1 TXC (TXC) до XOF
Fr3 006,684
1 TXC (TXC) до XPF
Fr543,762
1 TXC (TXC) до BWP
P71,27547
1 TXC (TXC) до BZD
$10,662
1 TXC (TXC) до CVE
$505,9119
1 TXC (TXC) до DJF
Fr943,587
1 TXC (TXC) до DOP
$339,47808
1 TXC (TXC) до DZD
د.ج695,58888
1 TXC (TXC) до FJD
$12,20799
1 TXC (TXC) до GNF
Fr45 953,22
1 TXC (TXC) до GTQ
Q40,72884
1 TXC (TXC) до GYD
$1 112,20653
1 TXC (TXC) до ISK
kr650,382

Ресурс TXC

Щоб дізнатися більше про TXC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTXC
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про TXC

Скільки сьогодні коштує TXC (TXC)?
Актуальна ціна TXC у USD становить 5,331 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TXC до USD?
Поточна ціна TXC до USD — $ 5,331. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація TXC?
Ринкова капіталізація TXC — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TXC?
Циркуляційна пропозиція TXC — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TXC?
TXC досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TXC?
Історична мінімальна ціна TXC становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TXC?
Актуальний обсяг торгівлі TXC за 24 години — $ 64,28K USD.
Чи підніметься ціна TXC цього року?
TXC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TXC для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для TXC (TXC)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

