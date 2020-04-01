Токеноміка Trust Wallet (TWT) Дізнайтеся ключову інформацію про Trust Wallet (TWT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Trust Wallet (TWT) Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Офіційний вебсайт: https://trustwallet.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Купити TWT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Trust Wallet (TWT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trust Wallet (TWT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 281,24M $ 281,24M $ 281,24M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 416,65M $ 416,65M $ 416,65M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,734685 $ 2,734685 $ 2,734685 Історичний мінімум: $ 0,00647761834255 $ 0,00647761834255 $ 0,00647761834255 Поточна ціна: $ 0,675 $ 0,675 $ 0,675 Дізнайтеся більше про ціну Trust Wallet (TWT)

Токеноміка Trust Wallet (TWT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Trust Wallet (TWT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TWT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TWT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TWT, досліджуйте ціну токена TWT в реальному часі!

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