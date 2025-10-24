Актуальна ціна Tuna Chain сьогодні становить 0.0014271 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TUNACHAIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TUNACHAIN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tuna Chain сьогодні становить 0.0014271 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TUNACHAIN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TUNACHAIN на MEXC вже зараз.

Логотип Tuna Chain

Курс Tuna Chain (TUNACHAIN)

Актуальна ціна 1 TUNACHAIN до USD:

$0,0014277
-0,77%1D
USD
Графік ціни Tuna Chain (TUNACHAIN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tuna Chain (TUNACHAIN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0014225
Мін. за 24 год
$ 0,0014437
Макс. за 24 год

$ 0,0014225
$ 0,0014437
--
--
-0,69%

-0,77%

+43,49%

+43,49%

Актуальна ціна Tuna Chain (TUNACHAIN) становить $ 0,0014271. За останні 24 години TUNACHAIN торгувався між мінімумом у $ 0,0014225 і максимумом у $ 0,0014437, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TUNACHAIN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TUNACHAIN змінився на -0,69% за останню годину, -0,77% за 24 години та на +43,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tuna Chain (TUNACHAIN)

--
----

$ 54,59K
$ 299,69K
--
210 000 000
ETH

Поточна ринкова капіталізація Tuna Chain — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 54,59K. Циркуляційна пропозиція TUNACHAIN — --, зі загальною пропозицією 210000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 299,69K.

Історія ціни Tuna Chain (TUNACHAIN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Tuna Chain за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000011079-0,77%
30 днів$ +0,0007525+111,54%
60 днів$ +0,0007572+113,03%
90 днів$ +0,0009851+222,87%
Зміна ціни Tuna Chain сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TUNACHAIN на $ -0,000011079 (-0,77%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Tuna Chain за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0007525 (+111,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Tuna Chain за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TUNACHAIN змінився на $ +0,0007572 (+113,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Tuna Chain за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0009851 (+222,87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Tuna Chain (TUNACHAIN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tuna Chain зараз.

Що таке Tuna Chain (TUNACHAIN)

Tuna Chain ─ проривне рішення рівня 2 в мережі Bitcoin, що включає в себе власний стейблкоїн та гібридне рішення ZK-OP. Він поєднує в собі безпеку Bitcoin та універсальність Ethereum і покликаний переосмислити межі функціональності блокчейну.

Проєкт Tuna Chain доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Tuna Chain. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TUNACHAIN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Tuna Chain у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Tuna Chain безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Tuna Chain (USD)

Скільки коштуватиме Tuna Chain (TUNACHAIN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tuna Chain (TUNACHAIN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tuna Chain.

Перегляньте прогноз ціни Tuna Chain вже зараз!

Токеноміка Tuna Chain (TUNACHAIN)

Розуміння токеноміки Tuna Chain (TUNACHAIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TUNACHAIN зараз!

Як купити Tuna Chain (TUNACHAIN)

Шукаєте як купити Tuna Chain? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Tuna Chain на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TUNACHAIN до місцевих валют

Ресурс Tuna Chain

Щоб дізнатися більше про Tuna Chain, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTuna Chain
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Tuna Chain

Скільки сьогодні коштує Tuna Chain (TUNACHAIN)?
Актуальна ціна TUNACHAIN у USD становить 0,0014271 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TUNACHAIN до USD?
Поточна ціна TUNACHAIN до USD — $ 0,0014271. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tuna Chain?
Ринкова капіталізація TUNACHAIN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TUNACHAIN?
Циркуляційна пропозиція TUNACHAIN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TUNACHAIN?
TUNACHAIN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TUNACHAIN?
Історична мінімальна ціна TUNACHAIN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TUNACHAIN?
Актуальний обсяг торгівлі TUNACHAIN за 24 години — $ 54,59K USD.
Чи підніметься ціна TUNACHAIN цього року?
TUNACHAIN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TUNACHAIN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:30:10 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

