Токеноміка TUBES (TUBES) Дізнайтеся ключову інформацію про TUBES (TUBES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TUBES (TUBES) Протокол TUBE запускає першу децентралізовану кросчейн біржу для написів (Inscription). Завдяки проривам у кросчейн технологіях і реалізації функцій DEFI на ERC20 платформа працюватиме за прозорими та безпечними правилами, що сприятиме розвитку екосистеми в галузі. Основні функції на першому етапі розвитку технологічної екосистеми платформи включають стейкінг ліквідності, винагороди за ліквідність, децентралізовану біржу, протоколи кредитування стейкінгу та кросчейн протоколи. Офіційний вебсайт: https://www.protocol.tube/main/index Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xfcc24ec0cce31306a9541bfbfe45ff8a0f34f36e Купити TUBES зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TUBES (TUBES) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TUBES (TUBES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 39,00M $ 39,00M $ 39,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 4,14M $ 4,14M $ 4,14M Історичний максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Історичний мінімум: $ 0,22999102299813068 $ 0,22999102299813068 $ 0,22999102299813068 Поточна ціна: $ 0,1062 $ 0,1062 $ 0,1062 Дізнайтеся більше про ціну TUBES (TUBES)

Токеноміка TUBES (TUBES): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TUBES (TUBES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TUBES, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TUBES, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TUBES, досліджуйте ціну токена TUBES в реальному часі!

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