Токеноміка Atua AI (TUA) Дізнайтеся ключову інформацію про Atua AI (TUA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Atua AI (TUA) Atua AI ─ це інноваційна ончейн платформа, яка надає користувачам Web3 передові інструменти штучного інтелекту для створення контенту. Від створення тексту та зображень до написання коду кількома мовами, Atua AI легко інтегрується з існуючими системами та використовує блокчейн для безпечних, масштабованих операцій. Завдяки підтримці понад 53 мов, це універсальне рішення для бізнесу та розробників, які прагнуть підвищити свою продуктивність і креативність у цифрову епоху. Офіційний вебсайт: https://atua.ai Whitepaper: https://whitepaper.atua.ai Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Купити TUA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Atua AI (TUA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Atua AI (TUA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 462,50K $ 462,50K $ 462,50K Історичний максимум: $ 0,0034203 $ 0,0034203 $ 0,0034203 Історичний мінімум: $ 0,000064969013238687 $ 0,000064969013238687 $ 0,000064969013238687 Поточна ціна: $ 0,0000925 $ 0,0000925 $ 0,0000925 Дізнайтеся більше про ціну Atua AI (TUA)

Токеноміка Atua AI (TUA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Atua AI (TUA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TUA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TUA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TUA, досліджуйте ціну токена TUA в реальному часі!

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