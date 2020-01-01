Токеноміка TSUBASA Governance (TSUGT) Дізнайтеся ключову інформацію про TSUBASA Governance (TSUGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TSUBASA Governance (TSUGT) «Captain Tsubasa -RIVALS-» — гра, заснована на популярній футбольній манзі «Капітан Цубаса» Йоічі Такахаші. Манга, продана тиражем понад 70 мільйонів копій, розповідає про життєвий шлях і зростання Цубаси Озори як футболіста. В грі є режими PvE і PvP, що дозволяють гравцям брати участь в сюжетних битвах і конкурувати з іншими. Гравці можуть розвивати і підсилювати своїх унікальних персонажів NFT, змагаючись за предмети зі своїми "противниками". Офіційний вебсайт: https://tsubasa-rivals.com/ Whitepaper: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Купити TSUGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TSUBASA Governance (TSUGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TSUBASA Governance (TSUGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 145,38K $ 145,38K $ 145,38K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 178,88M $ 178,88M $ 178,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 812,70K $ 812,70K $ 812,70K Історичний максимум: $ 0,23988 $ 0,23988 $ 0,23988 Історичний мінімум: $ 0,000782531346198177 $ 0,000782531346198177 $ 0,000782531346198177 Поточна ціна: $ 0,0008127 $ 0,0008127 $ 0,0008127 Дізнайтеся більше про ціну TSUBASA Governance (TSUGT)

Токеноміка TSUBASA Governance (TSUGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TSUBASA Governance (TSUGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TSUGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TSUGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TSUGT, досліджуйте ціну токена TSUGT в реальному часі!

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