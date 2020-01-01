Токеноміка TRVL (TRVL) Дізнайтеся ключову інформацію про TRVL (TRVL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TRVL (TRVL) Dtravel is a decentralized platform for members of the home sharing economy that facilitates short-term accommodation discovery, bookings and payments, with up to 50% lower fees than competing platforms. Dtravel is a decentralized autonomous organization (DAO): a community-owned and governed ecosystem that operates for the benefit of its community members comprising hosts, guests, contributors and TRVL token holders. Офіційний вебсайт: http://www.dtravel.com/ Whitepaper: https://docs.dtravel.com/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6a8Fd46F88dBD7bdC2D536C604f811C63052ce0F Купити TRVL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TRVL (TRVL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TRVL (TRVL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,29M $ 2,29M $ 2,29M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 416,65M $ 416,65M $ 416,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,50M $ 5,50M $ 5,50M Історичний максимум: $ 1,5681 $ 1,5681 $ 1,5681 Історичний мінімум: $ 0,005121316692487361 $ 0,005121316692487361 $ 0,005121316692487361 Поточна ціна: $ 0,005495 $ 0,005495 $ 0,005495 Дізнайтеся більше про ціну TRVL (TRVL)

Токеноміка TRVL (TRVL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TRVL (TRVL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRVL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRVL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRVL, досліджуйте ціну токена TRVL в реальному часі!

Як купити TRVL Зацікавлені в додаванні TRVL (TRVL) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TRVL, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TRVL на MEXC зараз!

Історія ціни TRVL (TRVL) Аналіз історії ціни TRVL допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TRVL прямо зараз!

Прогноз ціни TRVL Хочете знати, куди рухається TRVL? Наша сторінка прогнозу ціни TRVL поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TRVL зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!