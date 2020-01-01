Токеноміка Truth Network (TRUU) Дізнайтеся ключову інформацію про Truth Network (TRUU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Truth Network (TRUU) $TRUU є наріжним каменем Truth Network: новаторської децентралізованої мережі, створеної для забезпечення справедливих, прозорих і перевірених результатів на ринках прогнозування. Надаючи доступ до 50 000 нодів для спільного визначення результатів ринку, $TRUU знижує ризик змови і створює надійний рівень інфраструктури, що лежить в основі цих ринків. Надійна економіка токенів вирівнює стимули в глобальній спільноті, заохочуючи чесну участь і створюючи безпечну, справедливу основу для вирішення спорів. Офіційний вебсайт: https://truth-network.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Купити TRUU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Truth Network (TRUU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Truth Network (TRUU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,48M $ 18,48M $ 18,48M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 12,15B $ 12,15B $ 12,15B FDV (повністю розведена вартість): $ 152,10M $ 152,10M $ 152,10M Історичний максимум: $ 0,006063 $ 0,006063 $ 0,006063 Історичний мінімум: $ 0,000458630071505494 $ 0,000458630071505494 $ 0,000458630071505494 Поточна ціна: $ 0,001521 $ 0,001521 $ 0,001521 Дізнайтеся більше про ціну Truth Network (TRUU)

Токеноміка Truth Network (TRUU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Truth Network (TRUU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUU, досліджуйте ціну токена TRUU в реальному часі!

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