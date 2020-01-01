Токеноміка Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Trumpius Maximus (TRUMPIUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Президент мемів та США 2025 року Офіційний вебсайт: https://trumpiusmaximus.vip/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x47000A7B27a75D44FfaDfe9D0B97fA04D569B323 Купити TRUMPIUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trumpius Maximus (TRUMPIUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 143,01K $ 143,01K $ 143,01K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 46,15M $ 46,15M $ 46,15M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,54 $ 0,54 $ 0,54 Історичний мінімум: $ 0,002480875233380347 $ 0,002480875233380347 $ 0,002480875233380347 Поточна ціна: $ 0,003099 $ 0,003099 $ 0,003099 Дізнайтеся більше про ціну Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Токеноміка Trumpius Maximus (TRUMPIUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Trumpius Maximus (TRUMPIUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUMPIUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUMPIUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUMPIUS, досліджуйте ціну токена TRUMPIUS в реальному часі!

Як купити TRUMPIUS Зацікавлені в додаванні Trumpius Maximus (TRUMPIUS) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TRUMPIUS, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TRUMPIUS на MEXC зараз!

Історія ціни Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Аналіз історії ціни TRUMPIUS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TRUMPIUS прямо зараз!

Прогноз ціни TRUMPIUS Хочете знати, куди рухається TRUMPIUS? Наша сторінка прогнозу ціни TRUMPIUS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TRUMPIUS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!