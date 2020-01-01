Токеноміка TRUMP PEPE (TRUMPEPE) Дізнайтеся ключову інформацію про TRUMP PEPE (TRUMPEPE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TRUMP PEPE (TRUMPEPE) TRUMP PEPE – мемкоїн в мережі Solana, назва токена - $TRUMPEPE. Офіційний вебсайт: https://trumppepe.fun/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/Fcc9VgmUHZoGewBqj7PfwagjRkLXUjUniD3wRErMm9XV Купити TRUMPEPE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TRUMP PEPE (TRUMPEPE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TRUMP PEPE (TRUMPEPE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0000000128 $ 0,0000000128 $ 0,0000000128 Історичний мінімум: $ 0,000000000081602676 $ 0,000000000081602676 $ 0,000000000081602676 Поточна ціна: $ 0,0000000000657 $ 0,0000000000657 $ 0,0000000000657 Дізнайтеся більше про ціну TRUMP PEPE (TRUMPEPE)

Токеноміка TRUMP PEPE (TRUMPEPE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TRUMP PEPE (TRUMPEPE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRUMPEPE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRUMPEPE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRUMPEPE, досліджуйте ціну токена TRUMPEPE в реальному часі!

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