Яка зараз ціна True?

Живуча ціна True (TRUE) становить ₴1.0521719819021464480000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином True позиціонується на ринку?

Наразі True займає #2164 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴93320638.57548773600000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу TRUE?

Обсяг токенів у обігу TRUE становить 88693363.97785021 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін True за останню добу?

За останню добу True торгувався в діапазоні від ₴1.0465727039233103680000 (мінімум за 24 години) до ₴1.0830374233226726080000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки True віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

True досяг найвищого значення за всю історію — ₴11.46571709980285120000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.5437333021252207040000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують TRUE?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для True?

Поточне зміщення ціни на -2.61% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Prediction Markets,Base Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.