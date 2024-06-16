Токеноміка TRUST AI (TRT) Дізнайтеся ключову інформацію про TRUST AI (TRT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TRUST AI (TRT) Trust AI – це інноваційна блокчейн-платформа, створена для докорінних змін децентралізованих екосистем за допомогою рішень на базі штучного інтелекту. З фокусом на інструменти без коду, створення безперешкодних смартконтрактів та технології масштабування, Trust AI надає можливість фізичним та юридичним особам легко впроваджувати блокчейн. Серед передових функцій платформи є безпечний блокчейн, децентралізована біржа (DEX), інструменти для створення NFT та кросчейн сумісність, вони спрямовані на підвищення доступності, безпеки та ефективності у просторі Web3. Офіційний вебсайт: https://trust-ai.io/ Whitepaper: https://trust-ai.io/Whitepaper-TRT.pdf Оглядач блокчейну: https://arbiscan.io/token/0x63db244bc895b3accec6698ce11b0dbd1d3e1c44 Купити TRT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TRUST AI (TRT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TRUST AI (TRT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,70M $ 2,70M $ 2,70M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,80M $ 3,80M $ 3,80M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 12 $ 12 $ 12 Історичний мінімум: $ 0,004986070176975496 $ 0,004986070176975496 $ 0,004986070176975496 Поточна ціна: $ 0,71 $ 0,71 $ 0,71 Дізнайтеся більше про ціну TRUST AI (TRT)

Токеноміка TRUST AI (TRT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TRUST AI (TRT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRT, досліджуйте ціну токена TRT в реальному часі!

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