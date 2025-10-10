Tren Finance — це перший повністю автономний протокол запозичення стейблкоїнів на основі ШІ, де понад 20 спеціалізованих агентів ШІ керують усіма операціями без втручання людини. Це дає змогу брати кредити під токени у LP, депозити на грошовому ринку та рестейкінгові позиції, розблоковуючи мільярди незалученої ліквідності. Модель кредитування Tren «peer-to-agent» під назвою Malone дозволяє користувачам брати позики напряму з індивідуальними умовами — миттєво й під будь-які ончейн-активи, включно з NFT, вестинговими токенами та новими активами, з урахуванням історії користувача.

Tren Finance — це перший повністю автономний протокол запозичення стейблкоїнів на основі ШІ, де понад 20 спеціалізованих агентів ШІ керують усіма операціями без втручання людини. Це дає змогу брати кредити під токени у LP, депозити на грошовому ринку та рестейкінгові позиції, розблоковуючи мільярди незалученої ліквідності. Модель кредитування Tren «peer-to-agent» під назвою Malone дозволяє користувачам брати позики напряму з індивідуальними умовами — миттєво й під будь-які ончейн-активи, включно з NFT, вестинговими токенами та новими активами, з урахуванням історії користувача.