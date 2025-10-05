Актуальна ціна Tren Finance сьогодні становить 0.00007427 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TREN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TREN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Tren Finance сьогодні становить 0.00007427 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TREN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TREN на MEXC вже зараз.

Логотип Tren Finance

Курс Tren Finance (TREN)

Актуальна ціна 1 TREN до USD:

$0,00007427
$0,00007427$0,00007427
-1,13%1D
USD
Графік ціни Tren Finance (TREN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:52 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Tren Finance (TREN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00007298
$ 0,00007298$ 0,00007298
Мін. за 24 год
$ 0,00007542
$ 0,00007542$ 0,00007542
Макс. за 24 год

$ 0,00007298
$ 0,00007298$ 0,00007298

$ 0,00007542
$ 0,00007542$ 0,00007542

--
----

--
----

-0,18%

-1,13%

-14,05%

-14,05%

Актуальна ціна Tren Finance (TREN) становить $ 0,00007427. За останні 24 години TREN торгувався між мінімумом у $ 0,00007298 і максимумом у $ 0,00007542, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TREN становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TREN змінився на -0,18% за останню годину, -1,13% за 24 години та на -14,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Tren Finance (TREN)

--
----

$ 57,50K
$ 57,50K$ 57,50K

$ 74,27K
$ 74,27K$ 74,27K

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Tren Finance — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 57,50K. Циркуляційна пропозиція TREN — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74,27K.

Історія ціни Tren Finance (TREN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Tren Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0000008488-1,13%
30 днів$ -0,00007683-50,85%
60 днів$ -0,00018273-71,11%
90 днів$ -0,00492573-98,52%
Зміна ціни Tren Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TREN на $ -0,0000008488 (-1,13%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Tren Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00007683 (-50,85%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Tren Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TREN змінився на $ -0,00018273 (-71,11%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Tren Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00492573 (-98,52%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Tren Finance (TREN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Tren Finance зараз.

Що таке Tren Finance (TREN)

Tren Finance — це перший повністю автономний протокол запозичення стейблкоїнів на основі ШІ, де понад 20 спеціалізованих агентів ШІ керують усіма операціями без втручання людини. Це дає змогу брати кредити під токени у LP, депозити на грошовому ринку та рестейкінгові позиції, розблоковуючи мільярди незалученої ліквідності. Модель кредитування Tren «peer-to-agent» під назвою Malone дозволяє користувачам брати позики напряму з індивідуальними умовами — миттєво й під будь-які ончейн-активи, включно з NFT, вестинговими токенами та новими активами, з урахуванням історії користувача.

Проєкт Tren Finance доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Tren Finance. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TREN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Tren Finance у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Tren Finance безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Tren Finance (USD)

Скільки коштуватиме Tren Finance (TREN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Tren Finance (TREN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Tren Finance.

Перегляньте прогноз ціни Tren Finance вже зараз!

Токеноміка Tren Finance (TREN)

Розуміння токеноміки Tren Finance (TREN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TREN зараз!

Як купити Tren Finance (TREN)

Шукаєте як купити Tren Finance? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Tren Finance на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TREN до місцевих валют

Ресурс Tren Finance

Щоб дізнатися більше про Tren Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTren Finance
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Tren Finance

Скільки сьогодні коштує Tren Finance (TREN)?
Актуальна ціна TREN у USD становить 0,00007427 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TREN до USD?
Поточна ціна TREN до USD — $ 0,00007427. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Tren Finance?
Ринкова капіталізація TREN — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TREN?
Циркуляційна пропозиція TREN — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TREN?
TREN досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TREN?
Історична мінімальна ціна TREN становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TREN?
Актуальний обсяг торгівлі TREN за 24 години — $ 57,50K USD.
Чи підніметься ціна TREN цього року?
TREN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TREN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:46:52 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

