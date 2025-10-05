Що таке Tren Finance (TREN)

Tren Finance — це перший повністю автономний протокол запозичення стейблкоїнів на основі ШІ, де понад 20 спеціалізованих агентів ШІ керують усіма операціями без втручання людини. Це дає змогу брати кредити під токени у LP, депозити на грошовому ринку та рестейкінгові позиції, розблоковуючи мільярди незалученої ліквідності. Модель кредитування Tren «peer-to-agent» під назвою Malone дозволяє користувачам брати позики напряму з індивідуальними умовами — миттєво й під будь-які ончейн-активи, включно з NFT, вестинговими токенами та новими активами, з урахуванням історії користувача. Tren Finance — це перший повністю автономний протокол запозичення стейблкоїнів на основі ШІ, де понад 20 спеціалізованих агентів ШІ керують усіма операціями без втручання людини. Це дає змогу брати кредити під токени у LP, депозити на грошовому ринку та рестейкінгові позиції, розблоковуючи мільярди незалученої ліквідності. Модель кредитування Tren «peer-to-agent» під назвою Malone дозволяє користувачам брати позики напряму з індивідуальними умовами — миттєво й під будь-які ончейн-активи, включно з NFT, вестинговими токенами та новими активами, з урахуванням історії користувача.

Люди також запитують: Інші запитання про Tren Finance Скільки сьогодні коштує Tren Finance (TREN)? Актуальна ціна TREN у USD становить 0,00007427 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна TREN до USD? $ 0,00007427 . Перегляньте Поточна ціна TREN до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Tren Finance? Ринкова капіталізація TREN — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція TREN? Циркуляційна пропозиція TREN — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) TREN? TREN досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TREN? Історична мінімальна ціна TREN становила -- USD . Який обсяг торгівлі TREN? Актуальний обсяг торгівлі TREN за 24 години — $ 57,50K USD . Чи підніметься ціна TREN цього року? TREN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TREN для поглибленого аналізу.

