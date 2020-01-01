Токеноміка TRAVA.FINANCE (TRAVA) Дізнайтеся ключову інформацію про TRAVA.FINANCE (TRAVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TRAVA.FINANCE (TRAVA) TRAVA is the world’s first decentralized marketplace for cross-chain lending. While existing approaches provide only one or a few lending pools with their own parameters such as borrow/supply interest rate, liquidation threshold, Loan-to-Value ratio, or a limited list of exchangeable cryptocurrencies, TRAVA offers a flexible mechanism in which users can create and manage their own lending pools to start a lending business. TRAVA also offers the credit score function based on financial data on-chain analysis as a useful tool that reduces risk and increases profits for all users. Now, we have already deployed our lending pool on BSC and on Fantom network. In the future, we plan to expand our lending platform to other networks: Ethereum, Polygon, Avalanche,... to build up a comprehensive solution for cross-chain lending. Офіційний вебсайт: https://trava.finance/ Whitepaper: https://docs.trava.finance/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x0391be54e72f7e001f6bbc331777710b4f2999ef Купити TRAVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TRAVA.FINANCE (TRAVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TRAVA.FINANCE (TRAVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 342,76K $ 342,76K $ 342,76K Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 4,05B $ 4,05B $ 4,05B FDV (повністю розведена вартість): $ 423,00K $ 423,00K $ 423,00K Історичний максимум: $ 0,03379 $ 0,03379 $ 0,03379 Історичний мінімум: $ 0,000077126931078042 $ 0,000077126931078042 $ 0,000077126931078042 Поточна ціна: $ 0,0000846 $ 0,0000846 $ 0,0000846 Дізнайтеся більше про ціну TRAVA.FINANCE (TRAVA)

Токеноміка TRAVA.FINANCE (TRAVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TRAVA.FINANCE (TRAVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRAVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRAVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRAVA, досліджуйте ціну токена TRAVA в реальному часі!

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