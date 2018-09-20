Токеноміка Token Pocket (TPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Token Pocket (TPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Token Pocket (TPT) TokenPocket є провідним кастодіальним мультичейн гаманцем. TokenPocket надає надійні послуги понад 10 мільйонам користувачів у всьому світі. Кількість активних користувачів щомісяця перевищує 3,5 мільйона, і користувачі знаходяться у понад 200 країнах і регіонах по всьому світу. TPT (TokenPocket Token) – це єдиний токен платформи в екосистемі TokenPocket, і власники TPT можуть користуватися правом управління екосистемою. Водночас є багато способів використання TPT, і є можливість відкрити всю бізнес-лінію TokenPocket як платіжний засіб і підтвердження прав та інтересів членства. Офіційний вебсайт: https://www.tokenpocket.pro/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4161725d019690a3e0de50f6be67b07a86a9fae1 Купити TPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Token Pocket (TPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Token Pocket (TPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34,32M $ 34,32M $ 34,32M Загальна пропозиція: $ 5,90B $ 5,90B $ 5,90B Циркуляційна пропозиція: $ 3,47B $ 3,47B $ 3,47B FDV (повністю розведена вартість): $ 58,42M $ 58,42M $ 58,42M Історичний максимум: $ 0,14943 $ 0,14943 $ 0,14943 Історичний мінімум: $ 0,00079179 $ 0,00079179 $ 0,00079179 Поточна ціна: $ 0,009901 $ 0,009901 $ 0,009901 Дізнайтеся більше про ціну Token Pocket (TPT)

Токеноміка Token Pocket (TPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Token Pocket (TPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TPT, досліджуйте ціну токена TPT в реальному часі!

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