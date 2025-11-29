Alt.town — це платформа для зростання вартості віртуальних знаменитостей. Alt.town — це сервіс, який дозволяє користувачам торгувати вартістю віртуальних творців, вираженою в цифрових активах. Вартість творців базується на їхньому контенті та фандомі. Віртуальні знаменитості, такі як віртуальні ютюбери, інфлюенсери та ідоли, які приєднаються до Alt.town, випускатимуть цифровий актив під назвою DNA, що символізує їхню цінність. Користувачі, включаючи фанатів та прихильників Web3, можуть купувати DNA своїх улюблених віртуальних знаменитостей, очікуючи на збільшення вартості та насолоджуючись контентом, що надається знаменитостями. Ціна цих цифрових активів визначатиметься транзакціями між користувачами, що підтримуються торгівлею на основі ончейн-книги ордерів.