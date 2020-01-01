Токеноміка TORSY MEMECOIN (TORSY) Дізнайтеся ключову інформацію про TORSY MEMECOIN (TORSY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TORSY MEMECOIN (TORSY) Torsy Meme Token ─ це криптовалюта, керована спільнотою, яка поєднує в собі грайливу та вірусну природу культури мемів з практичною функціональністю блокчейну. Побудована на високопродуктивному блокчейні Solana, Torsy прагне забезпечити швидкі та недорогі транзакції, що робить її не просто цікавим токеном, але й практичним інструментом для повсякденного використання. Офіційний вебсайт: https://torsy.meme/ Whitepaper: https://torsy.meme/assets/whitepaper/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5YqckGEkWHJmp9LW5aUF2uJrdUbMJaHcYnGjA8M7Ebw8 Купити TORSY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TORSY MEMECOIN (TORSY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TORSY MEMECOIN (TORSY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 570,50K $ 570,50K $ 570,50K Загальна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M Циркуляційна пропозиція: $ 700,00M $ 700,00M $ 700,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 570,50K $ 570,50K $ 570,50K Історичний максимум: $ 0,01336 $ 0,01336 $ 0,01336 Історичний мінімум: $ 0,000579704242559859 $ 0,000579704242559859 $ 0,000579704242559859 Поточна ціна: $ 0,000815 $ 0,000815 $ 0,000815 Дізнайтеся більше про ціну TORSY MEMECOIN (TORSY)

Токеноміка TORSY MEMECOIN (TORSY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TORSY MEMECOIN (TORSY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TORSY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TORSY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TORSY, досліджуйте ціну токена TORSY в реальному часі!

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