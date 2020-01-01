Токеноміка TOMI (TOMI) Дізнайтеся ключову інформацію про TOMI (TOMI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TOMI (TOMI) tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO. Офіційний вебсайт: https://tomi.com/ Whitepaper: https://tomi.com/newmmm/Tomi_Free_As_In_Speech_Whitepaper_V1.0.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4385328cc4D643Ca98DfEA734360C0F596C83449 Купити TOMI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TOMI (TOMI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TOMI (TOMI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,54M $ 2,54M $ 2,54M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,17B $ 3,17B $ 3,17B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 6,8062 $ 6,8062 $ 6,8062 Історичний мінімум: $ 0,00081007338428632 $ 0,00081007338428632 $ 0,00081007338428632 Поточна ціна: $ 0,0008005 $ 0,0008005 $ 0,0008005 Дізнайтеся більше про ціну TOMI (TOMI)

Токеноміка TOMI (TOMI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TOMI (TOMI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOMI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOMI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOMI, досліджуйте ціну токена TOMI в реальному часі!

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