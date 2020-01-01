Токеноміка Trac Network (TNK) Дізнайтеся ключову інформацію про Trac Network (TNK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Trac Network (TNK) Trac Core — це універсальний інструмент, розроблений для екосистеми Bitcoin. Він спрощує доступ до даних Bitcoin, одержуючи оновлення з блокчейну, систематично сортуючи їх і надаючи їх для пошуку та аналізу через API. Окрім індексатора, Trac Core виступає як оракул для Bitcoin, встановлюючи надійний зв'язок із зовнішнім світом за межами блокчейну. По суті, це ваш Chainlink для екосистеми Bitcoin. Офіційний вебсайт: https://trac.network/ Оглядач блокчейну: https://unisat.io/brc20/trac Купити TNK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Trac Network (TNK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Trac Network (TNK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,99M $ 5,99M $ 5,99M Історичний максимум: $ 2,61 $ 2,61 $ 2,61 Історичний мінімум: $ 0,002123294088625495 $ 0,002123294088625495 $ 0,002123294088625495 Поточна ціна: $ 0,2854 $ 0,2854 $ 0,2854 Дізнайтеся більше про ціну Trac Network (TNK)

Токеноміка Trac Network (TNK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Trac Network (TNK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TNK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TNK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TNK, досліджуйте ціну токена TNK в реальному часі!

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