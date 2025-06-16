Що таке TEKTIAS (TKT)

TEKTIAS — це високопродуктивний децентралізований мультичейн протокол DeFi. Його гібридна конструкція поєднує в собі книгу ордерів офчейн, розширену агрегацію та механізм управління ліквідністю зі зберіганням та розрахунками ончейн. Такий підхід забезпечує швидкість і ефективність традиційних торгових систем, гарантуючи прозорість і безпеку технології блокчейн, що створює безперебійний і потужний торговий досвід.

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Прогноз курсу TEKTIAS

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як TEKTIAS, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TKT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни TEKTIAS.

Історія ціни TEKTIAS

Відстеження траєкторії ціни TKT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TKT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни TEKTIAS.

Токеноміка TEKTIAS (TKT)

Розуміння токеноміки TEKTIAS (TKT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TKT зараз!

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TKT до місцевих валют

1 TKT до VND ₫ 14,852186 1 TKT до AUD A$ 0,000857888 1 TKT до GBP ￡ 0,000412012 1 TKT до EUR € 0,000485384 1 TKT до USD $ 0,0005644 1 TKT до MYR RM 0,002393056 1 TKT до TRY ₺ 0,022214784 1 TKT до JPY ¥ 0,08144292 1 TKT до RUB ₽ 0,044373128 1 TKT до INR ₹ 0,048532756 1 TKT до IDR Rp 9,252457536 1 TKT до KRW ₩ 0,766844636 1 TKT до PHP ₱ 0,031820872 1 TKT до EGP ￡E. 0,0283611 1 TKT до BRL R$ 0,003109844 1 TKT до CAD C$ 0,00076194 1 TKT до BDT ৳ 0,068992256 1 TKT до NGN ₦ 0,872330996 1 TKT до UAH ₴ 0,02345082 1 TKT до VES Bs 0,05644 1 TKT до PKR Rs 0,159702624 1 TKT до KZT ₸ 0,28928322 1 TKT до THB ฿ 0,018292204 1 TKT до TWD NT$ 0,016615936 1 TKT до AED د.إ 0,002071348 1 TKT до CHF Fr 0,000457164 1 TKT до HKD HK$ 0,004424896 1 TKT до MAD .د.م 0,00513604 1 TKT до MXN $ 0,010678448

Ресурс TEKTIAS

Щоб дізнатися більше про TEKTIAS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про TEKTIAS Яка сьогодні ціна TEKTIAS (TKT)? Поточна ціна TEKTIAS (TKT) становить 0,0005644 USD . Яка ринкова капіталізація TEKTIAS (TKT)? Поточна ринкова капіталізація TEKTIAS становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції TKT на ринкову ціну в реальному часі 0,0005644 USD . Яка циркуляційна пропозиція TEKTIAS (TKT)? Поточна циркуляційна пропозиція TEKTIAS (TKT) становить -- USD . Яка була найвища ціна TEKTIAS (TKT)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна TEKTIAS (TKT) становить 0,65 USD . Який обсяг торгівлі TEKTIAS (TKT) за 24 год? Обсяг торгівлі TEKTIAS (TKT) за 24 год становить $ 420,32K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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