Токеноміка Toko Token (TKO) Дізнайтеся ключову інформацію про Toko Token (TKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Toko Token (TKO) Платформу Tokocrypto було запущено у вересні 2018 року, і до листопада того ж року вона стала першою організацією, зареєстрованою в Індонезійському агентстві з регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами (BAPPEBTI). Останній проєкт Tokocrypto, TKO, є першою індонезійською криптовалютою, яка пропонує унікальну модель гібридного токена. Офіційний вебсайт: https://www.tokocrypto.com/ Whitepaper: https://tokocrypto-public.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/TKO%20White%20paper%20v4%20English%20Version.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x9f589e3eabe42ebc94a44727b3f3531c0c877809 Купити TKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Toko Token (TKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Toko Token (TKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 21,27M $ 21,27M $ 21,27M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 168,67M $ 168,67M $ 168,67M FDV (повністю розведена вартість): $ 63,05M $ 63,05M $ 63,05M Історичний максимум: $ 1,1962 $ 1,1962 $ 1,1962 Історичний мінімум: $ 0,11167922761680911 $ 0,11167922761680911 $ 0,11167922761680911 Поточна ціна: $ 0,1261 $ 0,1261 $ 0,1261 Дізнайтеся більше про ціну Toko Token (TKO)

Токеноміка Toko Token (TKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Toko Token (TKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TKO, досліджуйте ціну токена TKO в реальному часі!

Як купити TKO Зацікавлені в додаванні Toko Token (TKO) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TKO, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TKO на MEXC зараз!

Історія ціни Toko Token (TKO) Аналіз історії ціни TKO допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TKO прямо зараз!

Прогноз ціни TKO Хочете знати, куди рухається TKO? Наша сторінка прогнозу ціни TKO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TKO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!