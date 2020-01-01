Токеноміка Tajir Tech Hub (TJRM) Дізнайтеся ключову інформацію про Tajir Tech Hub (TJRM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tajir Tech Hub (TJRM) Tajir Tech Hub докорінно змінює глобальну гуртову торгівлю за допомогою своєї блокчейн-платформи, яка об’єднує виробників, постачальників і підприємців за допомогою штучного інтелекту та технології блокчейн. Токен TJRM живить нашу екосистему, гарантуючи безпечні транзакції, швидшу перевірку та ексклюзивні переваги для користувачів. Офіційний вебсайт: https://www.tajirtechhub.com/ Whitepaper: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Купити TJRM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tajir Tech Hub (TJRM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tajir Tech Hub (TJRM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,61M $ 9,61M $ 9,61M Загальна пропозиція: $ 750,00M $ 750,00M $ 750,00M Циркуляційна пропозиція: $ 644,96M $ 644,96M $ 644,96M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,18M $ 11,18M $ 11,18M Історичний максимум: $ 0,17 $ 0,17 $ 0,17 Історичний мінімум: $ 0,007358454037918626 $ 0,007358454037918626 $ 0,007358454037918626 Поточна ціна: $ 0,0149 $ 0,0149 $ 0,0149 Дізнайтеся більше про ціну Tajir Tech Hub (TJRM)

Токеноміка Tajir Tech Hub (TJRM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tajir Tech Hub (TJRM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TJRM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TJRM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TJRM, досліджуйте ціну токена TJRM в реальному часі!

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