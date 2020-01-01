Токеноміка We Love Tits (TITS) Дізнайтеся ключову інформацію про We Love Tits (TITS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни We Love Tits (TITS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена We Love Tits (TITS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 999,93M $ 999,93M $ 999,93M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,53M $ 1,53M $ 1,53M Історичний максимум: $ 0,36 $ 0,36 $ 0,36 Історичний мінімум: $ 0,000052009902033534 $ 0,000052009902033534 $ 0,000052009902033534 Поточна ціна: $ 0,001527 $ 0,001527 $ 0,001527 Дізнайтеся більше про ціну We Love Tits (TITS)

Токеноміка We Love Tits (TITS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки We Love Tits (TITS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TITS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TITS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TITS, досліджуйте ціну токена TITS в реальному часі!

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