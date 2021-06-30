Токеноміка IRON Titanium (TITAN) Дізнайтеся ключову інформацію про IRON Titanium (TITAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IRON Titanium (TITAN) TITAN is the share and governance token for IronFinance Polygon, also used dynamically as collateral for IRON. The total planned emission is 1 billion tokens over 36 months.On 17 June 2021, Iron Finance experienced the first bank run in the history of crypto. TITAN, their native token, lost almost all its value going to virtually zero after its total supply increased from 1 billion to close to 35 trillion in a matter of hours. The current supply of TITAN is approximately 34,794,935,323,336 TITAN. Офіційний вебсайт: https://www.titandao.finance/ Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/token/0xaAa5B9e6c589642f98a1cDA99B9D024B8407285A Купити TITAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IRON Titanium (TITAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IRON Titanium (TITAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0000033445 $ 0,0000033445 $ 0,0000033445 Історичний мінімум: $ 0,000000004556478833 $ 0,000000004556478833 $ 0,000000004556478833 Поточна ціна: $ 0,000000007748 $ 0,000000007748 $ 0,000000007748 Дізнайтеся більше про ціну IRON Titanium (TITAN)

Токеноміка IRON Titanium (TITAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IRON Titanium (TITAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TITAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TITAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TITAN, досліджуйте ціну токена TITAN в реальному часі!

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