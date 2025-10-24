Що таке Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap — це idle-RPG у форматі Web3.0, створена на блокчейні, що поєднує грецьку міфологію з моделлю «збирати, щоб заробляти» (“Gather-to-Earn”). Гравці збирають божественні сили, беруть участь у битвах, проходять епізодичні історії та заробляють токени TIT, володіючи ігровими активами. Titan’s Tap — це idle-RPG у форматі Web3.0, створена на блокчейні, що поєднує грецьку міфологію з моделлю «збирати, щоб заробляти» (“Gather-to-Earn”). Гравці збирають божественні сили, беруть участь у битвах, проходять епізодичні історії та заробляють токени TIT, володіючи ігровими активами.

Проєкт Titans Tap доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Titans Tap. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу TIT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Titans Tap у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Titans Tap безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Titans Tap (USD)

Скільки коштуватиме Titans Tap (TIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Titans Tap (TIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Titans Tap.

Перегляньте прогноз ціни Titans Tap вже зараз!

Токеноміка Titans Tap (TIT)

Розуміння токеноміки Titans Tap (TIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TIT зараз!

Як купити Titans Tap (TIT)

Шукаєте як купити Titans Tap? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Titans Tap на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TIT до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Titans Tap

Щоб дізнатися більше про Titans Tap, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Titans Tap Скільки сьогодні коштує Titans Tap (TIT)? Актуальна ціна TIT у USD становить 0,001274 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна TIT до USD? $ 0,001274 . Перегляньте Поточна ціна TIT до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Titans Tap? Ринкова капіталізація TIT — $ 0,00 USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція TIT? Циркуляційна пропозиція TIT — 0,00 USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) TIT? TIT досяг історичної максимальної ціни у 0,023428722155694283 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TIT? Історична мінімальна ціна TIT становила 0,001000455808421485 USD . Який обсяг торгівлі TIT? Актуальний обсяг торгівлі TIT за 24 години — $ 47,08K USD . Чи підніметься ціна TIT цього року? TIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TIT для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Titans Tap (TIT)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році