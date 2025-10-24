Актуальна ціна Titans Tap сьогодні становить 0.001274 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Titans Tap сьогодні становить 0.001274 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TIT на MEXC вже зараз.

Логотип Titans Tap

Курс Titans Tap (TIT)

Актуальна ціна 1 TIT до USD:

$0,001274
0,00%1D
USD
Графік ціни Titans Tap (TIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Titans Tap (TIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,001251
Мін. за 24 год
$ 0,001276
Макс. за 24 год

$ 0,001251
$ 0,001276
$ 0,023428722155694283
$ 0,001000455808421485
0,00%

0,00%

-0,08%

-0,08%

Актуальна ціна Titans Tap (TIT) становить $ 0,001274. За останні 24 години TIT торгувався між мінімумом у $ 0,001251 і максимумом у $ 0,001276, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TIT становить $ 0,023428722155694283, тоді як його історичний мінімум — $ 0,001000455808421485.

Що стосується короткострокових результатів, то TIT змінився на 0,00% за останню годину, 0,00% за 24 години та на -0,08% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Titans Tap (TIT)

No.9102

$ 0,00
$ 47,08K
$ 101,92M
0,00
80 000 000 000
79 999 996 900
0,00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Titans Tap — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 47,08K. Циркуляційна пропозиція TIT — 0,00, зі загальною пропозицією 79999996900. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 101,92M.

Історія ціни Titans Tap (TIT) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Titans Tap за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00,00%
30 днів$ -0,000923-42,02%
60 днів$ -0,004042-76,04%
90 днів$ -0,003726-74,52%
Зміна ціни Titans Tap сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TIT на $ 0 (0,00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Titans Tap за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000923 (-42,02%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Titans Tap за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TIT змінився на $ -0,004042 (-76,04%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Titans Tap за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,003726 (-74,52%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Titans Tap (TIT)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Titans Tap зараз.

Що таке Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap — це idle-RPG у форматі Web3.0, створена на блокчейні, що поєднує грецьку міфологію з моделлю «збирати, щоб заробляти» (“Gather-to-Earn”). Гравці збирають божественні сили, беруть участь у битвах, проходять епізодичні історії та заробляють токени TIT, володіючи ігровими активами.

Проєкт Titans Tap доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Titans Tap. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TIT, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Titans Tap у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Titans Tap безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Titans Tap (USD)

Скільки коштуватиме Titans Tap (TIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Titans Tap (TIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Titans Tap.

Перегляньте прогноз ціни Titans Tap вже зараз!

Токеноміка Titans Tap (TIT)

Розуміння токеноміки Titans Tap (TIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TIT зараз!

Як купити Titans Tap (TIT)

Шукаєте як купити Titans Tap? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Titans Tap на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TIT до місцевих валют

Ресурс Titans Tap

Щоб дізнатися більше про Titans Tap, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTitans Tap
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Titans Tap

Скільки сьогодні коштує Titans Tap (TIT)?
Актуальна ціна TIT у USD становить 0,001274 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TIT до USD?
Поточна ціна TIT до USD — $ 0,001274. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Titans Tap?
Ринкова капіталізація TIT — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TIT?
Циркуляційна пропозиція TIT — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TIT?
TIT досяг історичної максимальної ціни у 0,023428722155694283 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TIT?
Історична мінімальна ціна TIT становила 0,001000455808421485 USD.
Який обсяг торгівлі TIT?
Актуальний обсяг торгівлі TIT за 24 години — $ 47,08K USD.
Чи підніметься ціна TIT цього року?
TIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TIT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Titans Tap (TIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

