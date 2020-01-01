Токеноміка Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Дізнайтеся ключову інформацію про Ribbita by Virtuals (TIBBIR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ribbita by Virtuals (TIBBIR) TIBBIR ─ токен екосистеми, запущений RelVentureCapital, першою в світі венчурною фірмою, що об'єднує фінтех, штучний інтелект і технологію блокчейн. Як першопрохідці руху «New Fintech», ми будуємо децентралізований фінансовий протокол, керований штучним інтелектом і криптографічними технологіями. TIBBIR слугує не тільки для управління спільнотою, але й як паливо на рівні протоколу, що з'єднує інтелектуальні алгоритми з фінансами ончейн, спрямоване на створення наступного покоління відкритої фінансової інфраструктури. Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0xA4A2E2ca3fBfE21aed83471D28b6f65A233C6e00 Купити TIBBIR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ribbita by Virtuals (TIBBIR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ribbita by Virtuals (TIBBIR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,147 $ 0,147 $ 0,147 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,09388 $ 0,09388 $ 0,09388 Дізнайтеся більше про ціну Ribbita by Virtuals (TIBBIR)

Токеноміка Ribbita by Virtuals (TIBBIR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ribbita by Virtuals (TIBBIR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TIBBIR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TIBBIR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TIBBIR, досліджуйте ціну токена TIBBIR в реальному часі!

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