Токеноміка Three Protocol (THREE) Дізнайтеся ключову інформацію про Three Protocol (THREE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Three Protocol (THREE) Three Protocol — це фундаментальна екосистема, яка децентралізує ринки для просування та забезпечення інклюзивності в електронній комерції та транзакціях RWA. Її створено для тих, хто не має банківських рахунків, для користувачів криптовалют і тих, хто турбується про конфіденційність. Офіційний вебсайт: https://www.threeprotocol.ai/ Whitepaper: https://three-3.gitbook.io/litepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xa059b81568fee88791de88232e838465826cf419 Купити THREE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Three Protocol (THREE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Three Protocol (THREE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 315,35K $ 315,35K $ 315,35K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 85,00M $ 85,00M $ 85,00M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,462 $ 0,462 $ 0,462 Історичний мінімум: $ 0,004101565858509286 $ 0,004101565858509286 $ 0,004101565858509286 Поточна ціна: $ 0,00371 $ 0,00371 $ 0,00371 Дізнайтеся більше про ціну Three Protocol (THREE)

Токеноміка Three Protocol (THREE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Three Protocol (THREE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THREE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THREE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THREE, досліджуйте ціну токена THREE в реальному часі!

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