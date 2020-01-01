Токеноміка Throne (THN) Дізнайтеся ключову інформацію про Throne (THN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Throne (THN) Throne – це маркетплейс NFT для нового покоління творців та колекціонерів. Це місце, де звичайні користувачі можуть демонструвати, збирати та продавати свої роботи у вигляді цифрових активів. THN – це функціональна перепустка для цього маркетплейса та спільноти. Створивши власну пропускну економіку, ми зможемо забезпечити платформу без комісій для творців, які вирішили здійснювати угоди на THN, та стимулювати нову творчу економіку, пропонуючи більш розумне та стійке рішення. Офіційний вебсайт: https://www.thronelabs.io/ Whitepaper: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Купити THN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Throne (THN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Throne (THN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 525,56K $ 525,56K $ 525,56K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 390,75M $ 390,75M $ 390,75M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Історичний мінімум: $ 0,001003622497805345 $ 0,001003622497805345 $ 0,001003622497805345 Поточна ціна: $ 0,001345 $ 0,001345 $ 0,001345 Дізнайтеся більше про ціну Throne (THN)

Токеноміка Throne (THN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Throne (THN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів THN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів THN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку THN, досліджуйте ціну токена THN в реальному часі!

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