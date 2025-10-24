Актуальна ціна THINK Token сьогодні становить 0.00564 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни THINK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни THINK на MEXC вже зараз.Актуальна ціна THINK Token сьогодні становить 0.00564 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни THINK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни THINK на MEXC вже зараз.

Логотип THINK Token

Курс THINK Token (THINK)

Актуальна ціна 1 THINK до USD:

$0,00564
$0,00564$0,00564
-7,54%1D
USD
Графік ціни THINK Token (THINK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:07 (UTC+8)

Інформація щодо ціни THINK Token (THINK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00554
$ 0,00554$ 0,00554
Мін. за 24 год
$ 0,00671
$ 0,00671$ 0,00671
Макс. за 24 год

$ 0,00554
$ 0,00554$ 0,00554

$ 0,00671
$ 0,00671$ 0,00671

$ 0,09159672574773454
$ 0,09159672574773454$ 0,09159672574773454

$ 0,004525510452854356
$ 0,004525510452854356$ 0,004525510452854356

-1,75%

-7,53%

+1,43%

+1,43%

Актуальна ціна THINK Token (THINK) становить $ 0,00564. За останні 24 години THINK торгувався між мінімумом у $ 0,00554 і максимумом у $ 0,00671, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум THINK становить $ 0,09159672574773454, тоді як його історичний мінімум — $ 0,004525510452854356.

Що стосується короткострокових результатів, то THINK змінився на -1,75% за останню годину, -7,53% за 24 години та на +1,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо THINK Token (THINK)

No.3809

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 83,58K
$ 83,58K$ 83,58K

$ 5,64M
$ 5,64M$ 5,64M

0,00
0,00 0,00

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

0,00%

ETH

Поточна ринкова капіталізація THINK Token — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 83,58K. Циркуляційна пропозиція THINK — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,64M.

Історія ціни THINK Token (THINK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на THINK Token за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0004599-7,53%
30 днів$ -0,00569-50,23%
60 днів$ -0,01565-73,51%
90 днів$ -0,00436-43,60%
Зміна ціни THINK Token сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни THINK на $ -0,0004599 (-7,53%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни THINK Token за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00569 (-50,23%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни THINK Token за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник THINK змінився на $ -0,01565 (-73,51%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни THINK Token за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,00436 (-43,60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для THINK Token (THINK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни THINK Token зараз.

Що таке THINK Token (THINK)

Проєкт THINK Token доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями THINK Token. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу THINK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про THINK Token у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі THINK Token безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни THINK Token (USD)

Скільки коштуватиме THINK Token (THINK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів THINK Token (THINK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо THINK Token.

Перегляньте прогноз ціни THINK Token вже зараз!

Токеноміка THINK Token (THINK)

Розуміння токеноміки THINK Token (THINK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена THINK зараз!

Як купити THINK Token (THINK)

Шукаєте як купити THINK Token? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати THINK Token на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

THINK до місцевих валют

Ресурс THINK Token

Щоб дізнатися більше про THINK Token, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTHINK Token
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про THINK Token

Скільки сьогодні коштує THINK Token (THINK)?
Актуальна ціна THINK у USD становить 0,00564 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна THINK до USD?
Поточна ціна THINK до USD — $ 0,00564. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація THINK Token?
Ринкова капіталізація THINK — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція THINK?
Циркуляційна пропозиція THINK — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) THINK?
THINK досяг історичної максимальної ціни у 0,09159672574773454 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) THINK?
Історична мінімальна ціна THINK становила 0,004525510452854356 USD.
Який обсяг торгівлі THINK?
Актуальний обсяг торгівлі THINK за 24 години — $ 83,58K USD.
Чи підніметься ціна THINK цього року?
THINK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни THINK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:26:07 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

