Токеноміка TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Дізнайтеся ключову інформацію про TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TOKYO GAMES TOKEN (TGT) TGT — це універсальний токен для Web3 × AAA-ігор. Він підтримує безліч високоякісних ігор, дозволяючи розширити економіку токенів та диверсифікувати ризики. TGT можна використовувати у всіх іграх, що входять до екосистеми TGT, що підвищує сумісність та збагачує загальний ігровий досвід. TOKYO BEAST — це перша гра в межах проєкту, запущеного компанією №1 у Японії з виробництва мобільних ігор, метою якої є створення нових розваг із використанням криптоактивів. Офіційний вебсайт: https://tokyogamestoken.com Whitepaper: https://tokyogamestoken.gitbook.io/tgt-whitepaper Оглядач блокчейну: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Купити TGT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,25585 $ 0,25585 $ 0,25585 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,01465 $ 0,01465 $ 0,01465 Дізнайтеся більше про ціну TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Токеноміка TOKYO GAMES TOKEN (TGT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TOKYO GAMES TOKEN (TGT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TGT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TGT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TGT, досліджуйте ціну токена TGT в реальному часі!

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