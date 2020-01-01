Токеноміка Tevaera (TEVA) Дізнайтеся ключову інформацію про Tevaera (TEVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tevaera (TEVA) Tevaera — це ігрова екосистема, яка ставить користувацький досвід на перше місце, на основі стека ZK і ШІ, розроблена, щоб бути веселою та справедливою. Маючи понад мільйон гравців Soulbound, Tevaera виконує місію спільноти, щоб переосмислити ігри за допомогою багатожанрових ігор Web3 на базі Teva Chain, інноваційних ігрових агентів і надійного ігрового стека. Офіційний вебсайт: https://tevaera.com/ Whitepaper: https://docs.tevaera.com/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Купити TEVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tevaera (TEVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tevaera (TEVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,06835 $ 0,06835 $ 0,06835 Історичний мінімум: $ 0,004815942689179031 $ 0,004815942689179031 $ 0,004815942689179031 Поточна ціна: $ 0,004857 $ 0,004857 $ 0,004857 Дізнайтеся більше про ціну Tevaera (TEVA)

Токеноміка Tevaera (TEVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tevaera (TEVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TEVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TEVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TEVA, досліджуйте ціну токена TEVA в реальному часі!

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