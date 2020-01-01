Токеноміка Tectum EmissionToken (TET) Дізнайтеся ключову інформацію про Tectum EmissionToken (TET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tectum EmissionToken (TET) Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Офіційний вебсайт: https://tectum.io/ Whitepaper: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Оглядач блокчейну: https://explorer.tectum.io/ Купити TET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tectum EmissionToken (TET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tectum EmissionToken (TET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,49M $ 3,49M $ 3,49M Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 8,58M $ 8,58M $ 8,58M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,07M $ 4,07M $ 4,07M Історичний максимум: $ 46 $ 46 $ 46 Історичний мінімум: $ 0,381820591879686 $ 0,381820591879686 $ 0,381820591879686 Поточна ціна: $ 0,407 $ 0,407 $ 0,407 Дізнайтеся більше про ціну Tectum EmissionToken (TET)

Токеноміка Tectum EmissionToken (TET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tectum EmissionToken (TET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TET, досліджуйте ціну токена TET в реальному часі!

Як купити TET Зацікавлені в додаванні Tectum EmissionToken (TET) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі TET, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити TET на MEXC зараз!

Історія ціни Tectum EmissionToken (TET) Аналіз історії ціни TET допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни TET прямо зараз!

Прогноз ціни TET Хочете знати, куди рухається TET? Наша сторінка прогнозу ціни TET поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена TET зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!