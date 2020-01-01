Токеноміка Titan (TES)

Токеноміка Titan (TES)

Дізнайтеся ключову інформацію про Titan (TES), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Titan (TES)

Торгова платформа Titan – це новаторська комплексна та високопродуктивна торгова платформа, оснащена передовою технологією штучного інтелекту на Blast Chain зі зручним інтерфейсом та використанням першокласного алгоритму інвестиційної торгівлі. Було вивчено та впроваджено декілька інноваційних функцій, включаючи термінальну торгівлю, арбітражну торгівлю, і в майбутньому планується розгорнути DeFi, Smart Trade, Titan Cover та DAO, торгового помічника на основі ШІ, маркетплейс Social-Fi та DEX.

Офіційний вебсайт:
https://titantrading.io/
Whitepaper:
https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C

Токеноміка та аналіз ціни Titan (TES)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Titan (TES), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 78,67K
$ 78,67K$ 78,67K
Загальна пропозиція:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 786,70K
$ 786,70K$ 786,70K
Історичний максимум:
$ 1,1972
$ 1,1972$ 1,1972
Історичний мінімум:
$ 0,003076060331263499
$ 0,003076060331263499$ 0,003076060331263499
Поточна ціна:
$ 0,007867
$ 0,007867$ 0,007867

Токеноміка Titan (TES): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Titan (TES) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів TES, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TES, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку TES, досліджуйте ціну токена TES в реальному часі!

Як купити TES

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Історія ціни Titan (TES)

Аналіз історії ціни TES допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни TES

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.