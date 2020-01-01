Токеноміка Term Finance (TERM) Дізнайтеся ключову інформацію про Term Finance (TERM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Term Finance (TERM) Term Finance — це протокол кредитування з фіксованою ставкою, який використовує ончейн-аукціони для надання позик в інституційному масштабі. Офіційний вебсайт: https://www.term.finance/ Whitepaper: https://github.com/term-finance/term-finance-contracts/blob/main/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc3d21f79c3120a4ffda7a535f8005a7c297799bf Купити TERM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Term Finance (TERM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Term Finance (TERM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,2 $ 2,2 $ 2,2 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,442 $ 0,442 $ 0,442 Дізнайтеся більше про ціну Term Finance (TERM)

Токеноміка Term Finance (TERM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Term Finance (TERM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TERM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TERM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TERM, досліджуйте ціну токена TERM в реальному часі!

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