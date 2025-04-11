Що таке Term Finance (TERM)

Term Finance — це протокол кредитування з фіксованою ставкою, який використовує ончейн-аукціони для надання позик в інституційному масштабі.

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Прогноз ціни Term Finance

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Term Finance, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TERM? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Term Finance.

Історія ціни Term Finance

Відстеження траєкторії ціни TERM надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TERM. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Term Finance.

Як купити Term Finance (TERM)

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TERM до місцевих валют

1 TERM до VND ₫ 11,076.912 1 TERM до AUD A$ 0.68688 1 TERM до GBP ￡ 0.32832 1 TERM до EUR € 0.38016 1 TERM до USD $ 0.432 1 TERM до MYR RM 1.90944 1 TERM до TRY ₺ 16.44192 1 TERM до JPY ¥ 62.00496 1 TERM до RUB ₽ 35.95104 1 TERM до INR ₹ 37.18656 1 TERM до IDR Rp 7,199.99712 1 TERM до KRW ₩ 613.6344 1 TERM до PHP ₱ 24.70176 1 TERM до EGP ￡E. 22.1616 1 TERM до BRL R$ 2.53152 1 TERM до CAD C$ 0.59616 1 TERM до BDT ৳ 52.50096 1 TERM до NGN ₦ 690.09408 1 TERM до UAH ₴ 17.8848 1 TERM до VES Bs 30.672 1 TERM до PKR Rs 121.14144 1 TERM до KZT ₸ 223.25328 1 TERM до THB ฿ 14.45904 1 TERM до TWD NT$ 13.98384 1 TERM до AED د.إ 1.58544 1 TERM до CHF Fr 0.34992 1 TERM до HKD HK$ 3.348 1 TERM до MAD .د.م 4.0176 1 TERM до MXN $ 8.78256

Ресурс Term Finance

Щоб дізнатися більше про Term Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Term Finance Яка сьогодні ціна Term Finance (TERM)? Поточна ціна Term Finance (TERM) становить 0.432 USD . Яка ринкова капіталізація Term Finance (TERM)? Поточна ринкова капіталізація Term Finance становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції TERM на ринкову ціну в реальному часі 0.432 USD . Яка циркуляційна пропозиція Term Finance (TERM)? Поточна циркуляційна пропозиція Term Finance (TERM) становить -- USD . Яка була найвища ціна Term Finance (TERM)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Term Finance (TERM) становить 2.2 USD . Який обсяг торгівлі Term Finance (TERM) за 24 год? Обсяг торгівлі Term Finance (TERM) за 24 год становить $ 2.20K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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