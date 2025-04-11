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Поточна ціна Term Finance (TERM)

USD

Графік ціни Term Finance (TERM) в реальному часі

$0.432
$0.432$0.432
0.00%(1D)

Дані та інформація про ціну TERM в реальному часі

Поточна ціна Term Finance (TERM) сьогодні становить 0.432 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна TERM у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Term Finance:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 2.20K USD
- Зміна ціни Term Finance протягом дня – 0.00%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники TERMUSD

Відстежуйте зміни ціни на Term Finance за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 00.00%
30 днів$ -0.068-13.60%
60 днів$ -0.068-13.60%
90 днів$ -0.068-13.60%
Зміна ціни Term Finance сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TERM на $ 0 (0.00%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Term Finance за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.068 (-13.60%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Term Finance за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TERM змінився на $ -0.068 (-13.60%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Term Finance за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.068 (-13.60%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну TERM

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Term Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.427
$ 0.427$ 0.427

$ 0.439
$ 0.439$ 0.439

$ 2.2
$ 2.2$ 2.2

-0.03%

0.00%

-5.91%

Ринкова інформація TERM

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 2.20K
$ 2.20K$ 2.20K

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Що таке Term Finance (TERM)

Term Finance — це протокол кредитування з фіксованою ставкою, який використовує ончейн-аукціони для надання позик в інституційному масштабі.

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Прогноз ціни Term Finance

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Term Finance, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна TERM? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Term Finance.

Історія ціни Term Finance

Відстеження траєкторії ціни TERM надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії TERM. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Term Finance.

Як купити Term Finance (TERM)

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TERM до місцевих валют

1 TERM до VND
11,076.912
1 TERM до AUD
A$0.68688
1 TERM до GBP
0.32832
1 TERM до EUR
0.38016
1 TERM до USD
$0.432
1 TERM до MYR
RM1.90944
1 TERM до TRY
16.44192
1 TERM до JPY
¥62.00496
1 TERM до RUB
35.95104
1 TERM до INR
37.18656
1 TERM до IDR
Rp7,199.99712
1 TERM до KRW
613.6344
1 TERM до PHP
24.70176
1 TERM до EGP
￡E.22.1616
1 TERM до BRL
R$2.53152
1 TERM до CAD
C$0.59616
1 TERM до BDT
52.50096
1 TERM до NGN
690.09408
1 TERM до UAH
17.8848
1 TERM до VES
Bs30.672
1 TERM до PKR
Rs121.14144
1 TERM до KZT
223.25328
1 TERM до THB
฿14.45904
1 TERM до TWD
NT$13.98384
1 TERM до AED
د.إ1.58544
1 TERM до CHF
Fr0.34992
1 TERM до HKD
HK$3.348
1 TERM до MAD
.د.م4.0176
1 TERM до MXN
$8.78256

Ресурс Term Finance

Щоб дізнатися більше про Term Finance, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTerm Finance
Оглядач блокчейну

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1 TERM = 0.432 USD

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$0.432$0.432
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