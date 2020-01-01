Токеноміка Telcoin (TEL) Дізнайтеся ключову інформацію про Telcoin (TEL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Telcoin (TEL) Telcoin (TEL) — це нативний засіб обміну, резервний актив і токен протоколу децентралізованої фінансової платформи Telcoin, що належить користувачам. TEL дозволяє кінцевим користувачам безперешкодно живити та користуватися глобальним набором децентралізованих фінансових продуктів, що належить користувачам. Офіційний вебсайт: https://www.telco.in/ Whitepaper: https://forum.telcoin.org/t/tgip1-establishing-the-telcoin-platform-and-association/135 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x467Bccd9d29f223BcE8043b84E8C8B282827790F Купити TEL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Telcoin (TEL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Telcoin (TEL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 346,74M $ 346,74M $ 346,74M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 91,01B $ 91,01B $ 91,01B FDV (повністю розведена вартість): $ 381,00M $ 381,00M $ 381,00M Історичний максимум: $ 0,013374 $ 0,013374 $ 0,013374 Історичний мінімум: $ 0,0000651563082403 $ 0,0000651563082403 $ 0,0000651563082403 Поточна ціна: $ 0,00381 $ 0,00381 $ 0,00381 Дізнайтеся більше про ціну Telcoin (TEL)

Токеноміка Telcoin (TEL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Telcoin (TEL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TEL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TEL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TEL, досліджуйте ціну токена TEL в реальному часі!

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