Токеноміка Tupan CommunityToken (TCT)
Інформація Tupan CommunityToken (TCT)
Tupan поєднує технологію блокчейн з інструментами, необхідними для сприяння регенеративної циркулярної біоекономіки. TCT переосмислює інвестування, поєднуючи фінансове зростання з екологічним управлінням, надаючи власникам токенів можливість підвищувати вартість токенів вище середнього рівня стандартних токенів, утиліті з ексклюзивним доступом, бонуси та переваги до екологічно чистих продуктів. Крім того, ми використовуємо ексклюзивний NFT, підтримуємо компенсаційні та UN-17-SDG-проєкти, як наш основний бізнес, отримуємо пасивний дохід через стейкінговий пул та голосуємо за функції управління, щоб вирішувати всі питання в межах спільноти Tupan. TCT вирізняється тим, що надає пріоритет здоров'ю планети поряд із багатством громади.
Токеноміка та аналіз ціни Tupan CommunityToken (TCT)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tupan CommunityToken (TCT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Tupan CommunityToken (TCT): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Tupan CommunityToken (TCT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів TCT, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TCT, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Історія ціни Tupan CommunityToken (TCT)
Аналіз історії ціни TCT допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити Tupan CommunityToken (TCT)
Сума
1 TCT = 0,000224 USD