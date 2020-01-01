Токеноміка TonCapy (TCAPY) Дізнайтеся ключову інформацію про TonCapy (TCAPY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TonCapy (TCAPY) TonCapy is a Web3 project in a powerful ecosystem, backed by BingX, TingFoundation and invested in by UFIN LABs. The 2 firms have onboarded over 20 million users and supported the development of more than 200 projects on various blockchains. With strategic partnerships with 10 top-tier CEXs, TonCapy is on track to become the Unicorn of this Halving cycle. Офіційний вебсайт: https://www.toncapy.com/ Whitepaper: https://docs.toncapy.com Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x045c2767a6cae0a4551f40e4e8d250af94fe056b Купити TCAPY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TonCapy (TCAPY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TonCapy (TCAPY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 756,87B $ 756,87B $ 756,87B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 238,04M $ 238,04M $ 238,04M Історичний максимум: $ 0,0410209 $ 0,0410209 $ 0,0410209 Історичний мінімум: $ 0,000225653432619387 $ 0,000225653432619387 $ 0,000225653432619387 Поточна ціна: $ 0,0003145 $ 0,0003145 $ 0,0003145 Дізнайтеся більше про ціну TonCapy (TCAPY)

Токеноміка TonCapy (TCAPY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TonCapy (TCAPY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TCAPY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TCAPY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TCAPY, досліджуйте ціну токена TCAPY в реальному часі!

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